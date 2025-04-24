برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره، أطلقت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI)، في إطار الجهود المستمرة لتحديث القطاع الزراعي وتعزيز استدامته، مشروع "AGRILAB" في محطة بعقلين، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

شارك في الاحتفال المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام، رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى أبو كرم، ممثلون عن GIZ، بالإضافة إلى رؤساء تعاونيات زراعية ومزارعين من المنطقة.

يسعى مشروع "AGRILAB" إلى دعم المزارعين عبر تقديم خدمات تحليل مخبري متخصصة، ورفع وعيهم حول أهمية الممارسات الزراعية المستدامة، بما يشمل حماية النحل وتحسين جودة الإنتاج. ويُعد المشروع مثالًا ناجحًا على التكامل بين البحث العلمي والميدان الزراعي، لتأمين بيئة زراعية أكثر صحة وكفاءة.

افرام: شدد افرام على أن "محطة بعقلين تشكّل حجر الزاوية في خدمة المزارعين في منطقة الشوف ومحيطها"، معلنًا أن "مصلحة الأبحاث بصدد إنشاء مركز جديد في عاليه لتوسيع نطاق الخدمات المخبرية والإرشادية، بما يتكامل مع أهداف المشروع".

وأكد أن "هذه المراكز تمثّل رافعة علمية لتطوير الزراعة اللبنانية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية".

هاني

من جهته، أكد الوزير هاني أن "مشروع AGRILAB يُجسّد رؤية الوزارة لتطوير قطاع زراعي عصري ومتين، وقال: "لا زراعة منتجة دون علم، ولا تنمية مستدامة دون إرشاد. AGRILAB وهذا يترجم توجهنا نحو بناء زراعة متطورة تستند إلى التحليل الدقيق والقرارات المدروسة".

وأعلن "إطلاق منصة رقمية ذكية في منتصف أيار، تُقدّم المعلومات والخدمات الإرشادية للمزارعين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

ولفت الى أن "المشروع يأتي ضمن أولويات العمل للوزارة خلال سنتي 2025 – 2026، والمبنية على ركائز اربع محورية: إعادة تأهيل القطاع الزراعي المتضرر جراء الأزمات والكوارث، فتح أسواق تصديرية جديدة وتسهيل تسويق المنتجات اللبنانية، تعزيز الإرشاد الزراعي كأداة لرفع جودة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي واعتماد ممارسات زراعية مستدامة توفّر المياه وتتكيف مع التغيرات المناخية".

وشدد على "أهمية تعميم هذه المبادرات في مختلف المناطق اللبنانية"، داعيًا إلى "تكريس ثقافة العلم في الزراعة"، مشيرا الى أن "محطة بعقلين كانت ولا تزال رافعة أساسية للزراعة في الشوف، وخاصة في مجال فحص التربة".

كما أشاد "بجهود فريق مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في كل المناطق"، مؤكدًا أن "دمج البحث العلمي بالميدان الزراعي يشكّل حجر الأساس لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة".

جولة ميدانية

وفي ختام اللقاء، جال الحضور في مختبرات محطة بعقلين، واطّلعوا على القدرات التقنية التي يوفرها المشروع لخدمة القطاع الزراعي في الشوف، وتقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال أدوات علمية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات زراعية سليمة.

يُعد "AGRILAB" نموذجًا للتعاون الدولي الهادف إلى تمكين المجتمعات الزراعية المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة، تحت شعار: "معًا نحو زراعة أفضل... لنترك وطننا أخضر لأجيالنا المقبلة."