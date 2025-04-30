استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه في الوزارة، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رفائيل دباني، بحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، حيث جرى البحث في سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، خصوصاً في ما يتعلق بدعم وتنفيذ برنامج الإرشاد الرسمي الزراعي للعامين 2025 - 2026.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز قدرات الوزارة في الوصول إلى الفئات الزراعية المستهدفة، عبر تنظيم وتنفيذ سلسلة من الأنشطة الإرشادية والتدريبية على امتداد المناطق اللبنانية.

وسيتضمن البرنامج تنفيذ 500 ندوة إرشادية زراعية تشمل مواضيع متنوعة تتعلق بالإنتاج الزراعي المستدام، الإدارة المتكاملة للموارد، الأمن الغذائي، سلاسل القيمة الزراعية، والصحة النباتية والحيوانية، ويستهدف أكثر من 10 آلاف مزارع ومزارعة من مختلف المناطق.

وأكد هاني خلال اللقاء أن "هذا التعاون بين القطاع العام والخاص يعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع الزراعي وتحقيق تنمية ريفية متوازنة، من خلال رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى العاملين في القطاع الزراعي". وأضاف أن "برنامج الإرشاد يشكّل حجر الزاوية في سياسات الوزارة لدعم صمود المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي".

بدوره، شدد رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف على أهمية التنسيق المستمر مع الوزارة لتنفيذ هذا النوع من المبادرات، مشيراً إلى أن "الاتحاد يضع خبراته وإمكاناته في خدمة الزراعة الوطنية ودعم المزارعين في كافة المناطق".

يشار إلى أن الوزارة كانت قد باشرت تنفيذ ورش العمل الإرشادية منذ تولّي الوزير نزار هاني مهامه، في إطار خطة عمل استراتيجية تهدف إلى تطوير المهارات الزراعية ورفع الجهوزية لدى المزارعين، على أن تستمر هذه الورش ضمن البرنامج الجديد.