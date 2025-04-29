استقبل وزير الزراعة نزار هاني، وفد أساتذة التعليم الزراعي المتعاقدين بالساعة، حيث عرض الوفد خلال اللقاء التحديات الاقتصادية التي يعانونها في المدارس الزراعية الرسمية.

وأبدى الوزير هاني "كل تجاوب مع مطالب الأساتذة"، مؤكدًا حرصه على "رفع الغبن اللاحق بهم، والسعي الجاد لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ومعالجة كل الملفات العالقة ضمن صلاحيات الوزارة في أقرب وقت ممكن".

وشدد على "أهمية المدارس الزراعية الرسمية، والدور الحيوي الذي تلعبه في تخريج مساعدين فنيين زراعيين ذوي كفاءة علمية وعملية، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي ودعم استدامته".