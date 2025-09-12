أطلق وزير الزراعة نزار هاني سلسلة من المشاريع الزراعية اليوم من بلدة المختارة وحملت عناوين مهمة لتطوير القطاع الزراعية بشكل عام، واهمها زيادة المراكز الزراعية بما فيها مراكز المشروع الاخضر، من اجل تسهيل تقديم طلبات المواطنين، والمدارس الزراعية والمختبرات.

كما اطلق نداء للمزارعين من اجل التسجيل في سجل المزارعين، ليكون بمقدورهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي والصحي ومن المشاريع الزراعية مستقبلا، مشيرا إلى ان "عدد المسجلين حتى الان اصبح 54 الف مزارع على مستوى لبنان، لكن منطقة الجبل تعتبر الاقل عددا حتى الان. ورأى ان اكبر التحديات التي تواجه القطاع راهنا شح المياه، بحيث سيكون ثمة ارشادات حول نوعية الزراعات التي تقاوم المناخ الجاف وأساليب الري".

كلام الوزير هاني جاء في لقاء عام اقيم في دار عام بلدة المختارة، بدعوة من وزارة الزراعة ومصلحة الزراعة في جبل لبنان واتحاد بلديات الشوف الأعلى، ضمن لقاءات مع باقي الاتحادات البلدية في الشوف، بمشاركة رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ورجال دين وعدد كبير من المزارعين في المنطقة.



وبعد كلمة من رئيسة اتحاد بلديات الشوف الأعلى ورئيسة بلدية المختارة لينا سركيس، اذ اشارت الى" ضرورة اعادة الاعتبار للقطاع الزراعي وخاصة في هذه المنطقة التي تعنى بالزراعة والاستفادة من القطاع.

وتحدث وزير الزراعة هاني مشددا في كلمته على "اهمية التعاون مع الجمعيات المشاركة والبلديات، لتنفيذ المشاريع الزراعية، ضمن الخطة العشرية 2026 ل2035 التي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة والمعطيات العلمية المرتبطة بالتحديات الزراعية".

اضاف: "الهدف هو وضع خريطة زراعية، تعطي للمزارعين ما يفيدهم والأفضل والأنواع والأماكن المتاحة، اخذين بعين الإعتبار التربة والمياه وباقي التحديات. العمل الان على تسجيل كل المزارعين، كي يحمل كل مزارع بطاقة هوية له من خلال سجل زراعي يساعده ذلك في المستقبل بخصوص الضمان الاجتماعي والصحي ومستقبلا بالنسبة للروزنامة الزراعية . لقد سجل حتى الان 54 الف مزارعا وجبل لبنان هو الاقل عددا، والشوف اقل ايضا، علما ان مساحة الاراضي في الشوف اكبر من عاليه وبعبدا، ولذا نوجه نداء بهذا الخصوص ونحضّر لقاءات في اتحادات بلديات السويجاني واتحاد الحرف، لتشجيع المزارعين التسجيل، كي يكون لنا قاعدة بيانات لتنظيم القطاع مستقبلا".

واستطرد: "بالنسبة للمياه معنا المسؤولين في المشروع الاخضر، لوضع أساس للبنية التحتية الزراعية بخصوص المياه وهو التحدي الاكبر المرتبط بشح كميات المياه والمتساقطات وتقديم الإرشاد وانظمة الري، التي تعتمد على التنقيط، ولدينا في بلدة مرستي تجربة تعتمد على "حساسات التربة" هذا نموذجي نطمح تعميمه على القرى واستخدام الشتول الأكثر مقاومة للمناخ، ولدينا في الشوف مركز الاحراج ومصلحة الأبحاث التي مهمتها الفحوصات للتربة حول نوعية المنتجات والمختبرات موجودة في بعقلين. وقريبا سنفتتح مركز للمشروع الاخضر سينضم لمركز دير القمر، لتسهيل أمور المزارعين لتقديم الطلبات بخصوص الخزانات والاستصلاح والطرقات يكون المركز موجود لهذ الخدمات في دير القمر".

اضاف:" اطلقنا التسجيل بالمدرسة الزراعية للشباب والصبايا ونشجع كل شبابنا ليكونوا ايضا مثل هؤلاء الخريجون الجدد، التسجيل لكل مهتم في بعقلين والعدد قليل حتى الان ، وان شاء الله القطاع ينشط والمدرسة افضل مكان لمساعدة المزارعين، لدينا مشاريع للادوية وإنتاج الحليب والقطاع كله ، نتعاون لتقويته ليكون مفيدا للمزارعين والأمن الغذائي والاقتصاد".



وتابع:" نشجع التسويق الزراعي ليكون مربوط بين المزارعين والمصنعين والمسوقين لتطوير الأسواق، لدينا عمل كبير من خلال المحمية وهناك تجارب في جباع ومرستي وبعذران نعمل لتطوير تلك التجارب وتنميتها لتحسين الزراعة المستدامة والاقتصاد المهم المبني على الزراعة".

ثم رد هاني على اسئلة واستفسارات المزارعين.

واختتم اللقاء بندوة زراعية تحدث فيها المدير التقني لجمعية مشاتل لبنان المهندس الزراعي شربل حبيقة متناولا المواضيع الزراعية المطروحة والشتول ودور الجمعية بهذا الخصوص .