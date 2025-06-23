كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، معلومات تتعلق بالمرشد الإيراني علي خامنئي وكيفية التواصل معه في ظل التطورات التي يشهدها الصراع بين إيران وإسرائيل، وتوجيه الولايات المتحدة لضربة لمنشآت إيران النووية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن “التواصل مع خامنئي صعب للغاية، والرسائل تنقل إليه مكتوبة عن طريق أشخاص”.

وأضاف المسؤولون أن خامنئي “يحتمي في مخبأ سري ليس فيه إتصال إلكتروني”.

وأشار المسؤولون إلى أن هناك انقسامات داخل إيران حول كيفية الرد على الضربات الأميركية التي استهدفت المواقع النووية في البلاد.