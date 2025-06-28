أعلنت حكومة نوفا سكوشا في هاليفاكس كندا بالتنسيق مع قنصلية لبنان الفخرية في هاليفاكس ، عن شراكة رائدة مع اثنتين من أعرق الجامعات اللبنانية ،الجامعة الأميركية AUB والجامعة اللبنانية الأميركية LAU ، للمساعدة في استقطاب المزيد من أطباء الأسرة إلى المقاطعة ، خلال احتفال اقيم في القاعة الحمراء في مبنى رئاسة الحكومة في المقاطعة حضره رئيس الوزراء تيم هيوستن ، وزيرة الصحة ميشيل تومسون ، قنصل لبنان الفخري المهندس وديع فارس نقيب الاطباء في هاليفاكس كاس غرانت ، والأطباء اللبنانيين من الجامعتين الذين وصلوا إلى هاليفاكس ومدعويين

وفي كلمته تحدث هيوستن عن أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات الرعاية الصحية الحقيقية مؤكدا فخره العميق بالدور الذي لعبته القنصلية اللبنانية في هاليفاكس.

بدوره عرض فارس قصة انطلاق هذه المبادرة، مشيرا إلى أنها قصة رؤية ومثابرة وشراكة،

ولفت إلى ان هذه الشراكة لم تتحقق بين ليلة وضحاها بل بدأت بفكرة بسيطة لكنها مؤثرة مؤكدا ان الصحة لا تعرف حدودا

وأشار إلى ان هذه المبادرة دليلٌ على ما يُمكن تحقيقه عندما تتضافر الحكومات والمؤسسات والمجتمعات بعزمٍ وإصرار. باحتضان مواهب مجتمعنا المتنوع، لا نُلبّي احتياجات الرعاية الصحية المُلحة فحسب، بل نُبني أيضًا نوفا سكوشا أكثر شمولًا ومرونة وتعاطفًا.

واعرب عن فخره بالجسور التي بنيناها، والأكثر فخرًا بما ينتظرنا، موجهاً الشكر

إلى كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، من قادة الحكومة إلى الأطباء الذين يستعدون لخدمة سكان نوفا سكوشا، ويسهمون في بناء مستقبل أقوى وأكثر صحةً ووحدةً لمقاطعتنا.

وختم : هذا الإنجاز تاريخي يبعث على الفخر والاعتزاز لمقاطعتنا ومجتمعنا اللبناني.

وتخلل الاحتفال مشاركة من لبنان عبر تطبيق ZOOM لكل من الدكتورة سولا بحوس عن جامعة LAU