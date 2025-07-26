صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، صورة المفقودة:

– نور مجيد طانيوس (مواليد عام 2004، لبنانية)

التي خرجت بتاريخ 18–7-2025 من منزل ذويها الكائن في محلّة الشاوية - بكفيا إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر بكفيا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 982504 –04 للإدلاء بما لديهم من معلومات.