منحت جائزة نوبل في الطب لعام 2025 امس، للباحثين الأمريكيين ماري إي. برونكو وفريد رامسديل، والعالم الياباني شيمون ساكاغوتشي، تقديرًا لأبحاثهم الرائدة حول كيفية تحكم الجسم في الجهاز المناعي.

وأعلنت لجنة نوبل أن الجائزة تركز على "اكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي"، وهو المجال الذي يدرس كيفية قدرة الجسم على مهاجمة الميكروبات والفيروسات مع تجنب الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

وأوضحت الأستاذة في معهد كارولينا، ماري فاهرين-هيرلينيوس، أن الجائزة هذا العام تسلط الضوء على الآليات التي تمكّن جهاز المناعة من العمل بكفاءة وتنظيم دون مهاجمة أعضاء الجسم.

وتشير اللجنة إلى أن الفائزين الثلاثة اكتشفوا الخلايا التائية التنظيمية أو "الخلايا الحارسة للجهاز المناعي"، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في منع الخلايا المناعية من مهاجمة أنسجة الجسم، ما فتح الباب أمام تطوير أدوية جديدة لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

ويبلغ عمر الفائزين هذا العام: ماري إي. برونكو (مواليد 1961)، فريد رامسديل (64 عامًا)، وشيمون ساكاغوتشي (74 عامًا)، حيث اعتبرت اللجنة أن أبحاثهم أرست أساسًا لمجال بحثي جديد في علم المناعة.

وتتألف الجائزة من شهادة، وميدالية ذهبية، وشيك بقيمة 11 مليون كرونة سويدية (ما يقارب 1.17 مليون دولار أمريكي).