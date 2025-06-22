ناشد رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع وعضو نقابة مزارعي البطاطا في البقاع نجيب فارس باسم المزارعين، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي والقيادة السعودية، اعادة فتح الاسواق السعودية امام المنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية كافة، خصوصا انتاج البطاطا البقاعية في هذا الوقت، حيث بدأ المزارعون والفلاحون بقلعها، وبدأ جني محاصيل الكثير من الزراعات.

ودعا في بيان الدولة اللبنانية والحكومة الى "ضرورة الالتزام بالمطالب والشروط السعودية التي تضمن سيادتها والاتفاقيات بين الدولتين، بخاصة لجهة وقف تهريب الممنوعات الى أراضيها".

ورأى ان "مزارعي البطاطا والخضار على انواعها يتعرضون لموجة خسائر كبيرة منذ العام الماضي بسبب الحرب الاسرائيلية وتداعياتها، ونتيجة عدم تصريف الانتاج هذا العام، رغم انه كان جيدا لا سيما ان البطاطا اللبنانية تعد من أجود انواع البطاطا في العالم".

واعتبر ان "دنم زراعة البطاطا كلف فوق 900 دولار أميركي هذا العام بسبب الجفاف ولجوء المزارعين الى ري مشاريعهم من الآبار الارتوازية بوقت مبكر ولساعات اطول اضافة الى إعتماد الكثير منهم على السماد العضوي، رغم كلفته العالية.

وشدد فارس على "اهمية ايجاد أسواق جديدة من شأنها إنعاش السوق المحلي وادخال عملة صعبة الى لبنان اضافة الى ضمان استمرارية القطاع الزراعي"، داعيا وزير الزراعة الذي زار البقاع والتقى المزارعين الى "مؤازرتهم وحمل همومهم ونقلها الى الحكومة التي يجب ان تكثف تواصلها مع السعودية لفتح اسواقها، خصوصا ان كلفة الشحن البحري مرتفعة جدا".

وتحدث عدد من مزارعي البطاطا والخضار عن أزمة هذا القطاع الحيوي ومعاناتهم جراء عدم تصريف الانتاج ولجوئهم الى وضعه في البرادات ذات الكلفة العالية ريثما يتحسن سوق البيع المنخفض جدا في هذه الفترة.