زار نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، حيث عرض معه أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة، وخصوصا أزمة صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، وفق بيان صادر عنه.

وأوضح البيان ان محفوض طالب في خلال اللقاء، ب"مساعدة الحكومة في إقرار مشروع القانون الرامي إلى صرف مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية مساهمة من الدولة في صندوق التعويضات، الذي يعاني من أزمة حادة تهدد حقوق المعلمين المتقاعدين والمستحقين للتعويضات".



كما شدد على "ضرورة الإفراج عن أموال النقابة المجمدة بالليرة اللبنانية، لاستخدامها في دفع تعويضات نهاية الخدمة ورواتب الأساتذة المتقاعدين، في ظل التدهور الاقتصادي وغلاء المعيشة".

وأشار البيان الى "ان اللقاء تناول أيضا قضايا تربوية أخرى تتعلق بمستقبل التعليم الخاص. وقد أبدى الرئيس سلام اهتمامه بالملف ووعد بمتابعته مع الجهات المعنية، تأكيدا على دعم الحكومة للقطاع التربوي ولحقوق المعلمين".