المركزية - اثر تعرض المحامي سعيد نصرالدين لاعتداء من قبل عنصر امن، تدخل نقيب المحامين فادي مصري واتصل مباشرة بالمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي اصدر تعليماته للجهات المعنية بفتح تحقيقات فورية في الحادثة.

كما انتدب نقيب المحامين عضوي مجلس النقابة لبيب حرفوش وسعد الدين وسيم الخطيب، لمتابعة القضية. واتخذ المحامي سعيد نصرالدين ونقابة المحامين صفة الادعاء الشخصي في القضية.

وأُبلغت النقابة من قبل القضاء المشرف على التحقيق والضابطة العدلية باتخاذ جميع الاجراءات والتحقيقات بجدية وحزم لتبيان الحقائق وإنزال العقوبات بحق الجاني.