المركزية - كرَّم أكثر من سبعمئة محامٍ ومحامية نقيب المحامين في بيروت فادي مصري ، بدعوة من المحاميين رامي عيتاني وسنا الرافعي، في أوتيل "لانكاستر بلازا" - الروشة في بيروت.

حضر الاحتفال نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن والنقيبان السابقان أمل حداد وفهد المقدم، وأعضاء مجلسي النقابة في بيروت وطرابلس، والصندوق التقاعديّ في بيروت، وجمع كبير من المحامين من كلّ المناطق اللبنانيّة.

افتتحت الاحتفال المحامية الرافعي وبعد النشيد الوطني ونشيد نقابة المحامين، كانت دقيقة صمت عن أرواح النقيبين الراحلين ميشال خطار وعصام خوري.

ثم كانت كلمة للمحامي عيتاني تحدث فيها عن مزايا النقيب المكرَّم وعن الوضع العامّ للنقابة وللمحامين في لبنان، تبتعها كلمة باسم مجلس نقابة المحامين في بيروت ألقتها أمينة سرّ المجلس المحامية مايا شهاب عدّدت فيها إنجازات النقيب المكرَّم، طيلة السنوات التي ترافقا بها في العمل النقابيّ، كما عرّجت شهاب على مراحل العلاقة الطيّبة التي ميّزت العهد الحاليّ بين النقيب وجميع أعضاء المجلس التي كانت السبب الأساسيّ في استقراره ولحمته.

ثمّ كانت كلمة لأمين سرّ نقابة المحامين السابق والأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين اشاد فيها بأخلاق النقيب مصري وبأسلوبه الناجح في إدارة العمل النقابي ، وشدد على "ضرورة التزام الميثاقيّة الوطنيّة في نتائج الانتخابات المقبلة وضرورة الحفاظ عليها والانتباه لها قبل أيّ شيء".

وكانت كلمة للنقيب سامي الحسن تحدث فيها عن صديقه المكرم وأثنى على علاقته الطيّبة بنقابة طرابلس وجميع محاميها.

اختتم الحفل بكلمة للنقيب المكرَّم مصري استهل حديثه فيها عن الراحل المحامي محمد شهاب ومزاياه ومناقبيّته، وعرض النقيب مصري ملخّصًا عن كلّ الملفات التي تمّت متابعتها أو إنجازها، خلال عهده مع مجلس النقابة والصندوق التقاعديّ واللجان الفاعلة في النقابة، من ملفّ تفجير المرفأ، إلى ملفّ أموال المودعين، وملفّ السجون، وملفّ الحريّات العامّة، والبطاقة الإلكترونيّة للمحامين والعلاقة مع المنظّمات الدوليّة ونقابات المحامين في الخارج وغيرها.

وتوجّه مصري الى الناخبين بـ "ضرورة المحافظة على الميثاقيّة والترفّع عن كلّ الانتماءات الطائفيّة والحزبيّة، داخل النقابة"، وتحدّث عن تطابق الآراء مع نقيب المحامين في طرابلس مستطردًا ببعض تفاصيلها المؤثرة.

تخلل الاحتفال عرض لفيلم وثائقي قصير تضمّن مسيرة النقيب فادي مصري، خلال ولايته، ثمّ فيلم آخر لشهادات في النقيب مع عدد من زملائه في المجلس وأصدقائه المحامين، واختتم بكلمتين مسجّلتين ومؤثرتين لكل من النقيب أنطونيو الهاشم وسليم الأسطا، كان لهما وقع كبير على جميع المحامين وعلى النقيب.

في الختام قدّم المحاميان عيتاني والرافعي، باسم جميع المحامين الأصدقاء، درعًا تكريميّة للنقيب مصري تقديرًا لدوره الوطني والإنساني خلال العامين الماضيين.