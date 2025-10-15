المركزية- شاركت نقابة وسطاء التأمين في لبنان (LIBS) برئاسة طلال الأنسي في الدورة التاسعة من الاجتماع السنوي للفدرالية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين (FNACAM) في المغرب، والتي انعقدت في مدينة الدار البيضاء حيث تمت دعوة لبنان كالبلد الضيف المكرّم.



وضمّ وفد النقابة كلاً من: الرئيس طلال الأنسي والأعضاء السادة: طانيوس الدكّاش (أمين السرّ)، سيلفيا الحاج، وشانتال شوفاني.



هذا الحدث جمع نخبة من المعنيين والفاعلين في قطاع التأمين وإعادة التأمين من مختلف الدول، حيث ناقش قضايا محورية تؤثر على مستقبل القطاع، من أبرزها:



- إعادة التأمين والمخاطر الناشئة: استشراف التحديات الجديدة وسبل مواجهتها.



- تنمية رأس المال: البحث في استراتيجيات مبتكرة لدعم النمو واستقرار القطاع.



- الذكاء الاصطناعي في التأمين: استكشاف الدور التحويلي للتقنيات الرقمية في إعادة تشكيل صناعة التأمين.



وبالمناسبة، قال الأنسي: مشاركتنا في هذا الحدث المتميّز هي فرصة لتعزيز التعاون بين لبنان والمغرب والدول المشاركة، ولتبادل الخبرات والمعارف التي تساهم في تطوير صناعة التأمين إقليميًا. نحن في LIBS نؤمن أن الابتكار والتعاون هما الركيزتان الأساسيتان لبناء مستقبل أكثر استدامة وصلابة لقطاع التأمين.