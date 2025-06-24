المركزية- صدر عن نقابة موظفي الخلوي البيان الآتي: "منذ نشأة القطاع الخلوي في لبنان، كان لهذا القطاع الأثر الأبرز في دعم الاقتصاد الوطني، رغم كل التحديات والظروف التي مرّت بها البلاد. ومع مرور السنين، بقي مَن يعمل في هذا القطاع ، أي الموظفون، صامدًين، مكافحًين، محافظًين على استمرارية مرفق الاتصالات كمصدر فخر واعتزاز، ومنعوا انهياره رغم محاولات البعض استغلاله.

لكن، هل يُعقل أن يُقابل هذا الولاء والتفاني، بالحرمان من الحقوق؟ في الوقت الذي يتم فيه تمويل مشاريع وخطط أخرى من عائدات هذا القطاع، يُترك الموظف وحيدًا، يطرق الأبواب، يتوسل حقوقًا هي في الأساس مستحقات ناتجة عن جهد وتعب سنين.

نقولها بوضوح: كلمة الحق ستُقال، ولن يكون هناك أي تهاون إذا لم يتم الوفاء بالوعود وصرف الحقوق قبل نهاية هذا الشهر. عندها ستكون التداعيات كاملة على عاتق من قصّر وتهرّب من مسؤولياته.

ان الأموال أمانة، وأصحاب الديون الممتازة لهم الأولوية، وأول هؤلاء هم الموظفون الذين لولاهم لما بقي هذا القطاع منارة ترفع رأس الوطن. #قوتنا بوحدتنا".