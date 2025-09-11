المركزية- أعلنت نقابة موظفي شركتَي الخليوي الآتي: "يسعدنا أن نعلن عن تسجيل عقد العمل بنسخته الجديدة في وزارة العمل، وهو الأول من نوعه الذي يُسجَّل رسمياً بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بكافة القطاعات. وإن دلّ هذا الإنجاز على أمر، فإنما يدل على إصراركم على تحصين حقوقكم أولاً، وصون استقرار وتقدّم قطاع الاتصالات في لبنان.

نتوجّه بجزيل الشكر إلى معالي وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج على توجيهاته التي ساهمت في إقرار هذا العقد، كما نشكر وزارة العمل ممثَّلة بمعالي الوزير الدكتور محمد حيدر على الدينامية الفاعلة التي لمسناها، وإلى رئيس مصلحة النقابات الأستاذ ماهر الغول وجميع الموظفين على جهودهم القيّمة وحسن إدارتهم.

إن هذا العقد يشكّل خطوة أساسية لضمان المساواة في الحقوق، وندعو الجميع إلى الالتزام بمندرجاته وتطبيق مضامينه كافة لما فيه خير القطاع وتطوّره، وبما يخدم لبنان ويعزّز مكانته. كما نأمل أن يشمل الإنصاف أيضاً أصحاب الحق في الحصول على التعويضات المستحقّة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لما في ذلك من حماية اجتماعية ملحّة وضرورية".