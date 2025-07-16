المركزية- نفذت نقابة موظفي الخلوي وقفة احتجاجية في شركة "تاتش"، وأصدرت على أثرها البيان الآتي: "نشكر الزملاء في شركة "تاش" على مشاركتهم الفاعلة والتزامهم بدعوة النقابة وتبادلهم البنّاء للآراء خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم .

وقد أجمع الحاضرون على ضرورة الالتزام بالمراسلات الممهورة بموافقة الادارة، والمتعلقة بتجديد توقيع عقد العمل، وتلقوا بارتياح رسالة مدير عام شركة "تاتش" السيد سالم عيتاني لجهة الموافقة العلنية على تجديده، مع تمسكهم بالإسراع وعدم العودة الى الوراء، وأكدوا بالإجماع على الإصرار بالمضي قدماً في كل ما من شأنه حفظ الحقوق وصونها، وأن أي مماطلة وتغيير في المواقف سيحمل أصحابه عواقب التي ستنتج عن عدم الالتزام وبالتالي العودة الى التصعيد (ونحن بغنى عن ذلك) واللجوء الى إجراءات قانونية لحفظ الحقوق وصونها".