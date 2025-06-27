اعلنت نقابة موظفي الخلوي في بيان انه " قد حصل توافق مبدئي بين جميع المعنيين حول توقيع تجديد عقد العمل الجماعي على ان تكلل الخطوات النهائية نهار الإثنين المقبل الواقع في 30 حزيران 2025 بالنجاح.

نشكركم على صبركم وتحملكم خلال هذه الفترة من المفاوضات، وسنوافيكم بكل التفاصيل تباعا".