صدر عن "نقابة مخلصي البضائع المرخصين" في لبنان، بيان توضيحي، وفيه :

وفيه :"عطفا على بياننا السابق بتاريخ 27/6/2025 في ما يخص برنامج CAMA الخاص بمعاملات إدارة مرفأ بيروت نواجه منذ ثلاثة أيام للأسف صعوبة بل شبه إستحالة بالإتصال ببرنامج CAMA المذكور، ونتج عن الأمر توقف شبه كلي لعملية تسيير ودفع المعاملات للإفراج عن البضائع، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم المستوعبات والتأخير في انسياب البضائع سواء في عمليات الإستيراد أو التصدير أو الترانزيت كما وتترتب بأثره تكاليف باهظة في الخزن وتعطيل المستوعبات Demurrage، وذلك كما سبق وأكدنا في بياننا السابق لأسباب خارجة عن إرادتنا.



نعود، ونكرر أن مواجهة هذا النوع من الأعطال يؤدي إلى إلحاق الضرر بجميع المتعاملين مع إدارة المرفأ من مخلصي بضائع إلى مختلف أنواع التجار من مصدرين وصناعيين ومزارعين وأصحاب شاحنات على حد سواء.



نتمنى أن يصل هذا البيان الذي هو بمثابة صرخة لكافة القيادات المسؤولة في المراكز التنفيذية، بدءا من مقام فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء المعنيين بالموضوع، وعلى رأسهم وزير المالية ووزير النقل والأشغال العامة، للعمل على تأمين برامج وتجهيزات حديثة لإدارتَي الجمارك ومرفأ بيروت لتستقيم الأمور على أكمل وجه، قبل الوصول إلى التوقف الكامل لهذه البرامج والتجهيزات المستعملة حاليا والقديمة العهد".