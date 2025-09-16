المركزية- عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها الدوري أصدرت على أثره البيان الآتي: "تهنّئ النقابة مجلس الوزراء على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتتمنى لأعضاء الهيئة التوفيق بفي مهامهم. وتذكر النقابة بأن قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرقم 462 الصادر في أيلول 2002 بحاجة إلى تعديل ليتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة وخصوصاً في ما يتعلق بحقوق العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان.

وعليه، تطلب النقابة المشاركة بكافة ورش العمل المتعلقة بالتعديل كونها المعني الأول والأساسي بمصير العمال ومستقبلهم. وتعاهد النقابة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستبقى العين الساهرة على حقوقهم وديمومة عملهم ومكتسباتهم التي استحقوها نتيجة تفانيهم لاستمرارية المرفق العام في كافة الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد ".