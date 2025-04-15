زارت نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان، برئاسة نعيم رزق، مقر مديرية الأمن العام في بيروت وهنأت المدير العام اللواء حسن شقير لتوليه منصبه الجديد، معربة عن "تقديرها للدور الوطني الكبير الذي يلعبه الأمن العام في حماية الاستقرار رغم التحديات الاقتصادية والامنية التي يشهدها لبنان".

وأشاد رزق بـ"الثقة الوطنية التي حظي بها اللواء شقير من القيادات السياسية"، وشكر رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام على "ثقتهم واجماعهم ليكون اللواء شقير على رأس هذا الجهاز"، ونوّه بـ"سجله الحافل بالانجازات في كل المناصب الأمنية التي تولاها خلال مسيرته العسكرية والأمنية الزاخرة بالنجاحات على المستويات كافة".

من جهته، اعرب شقير عن "استعداده للتعاون الدائم والبناء بين النقابة والمديرية في القضايا التي تخص امن الوطن واقتصاده"، وابدى "رغبته في التنسيق على المستويات كافة التي تحفظ سمعة لبنان وازدهار قطاعاته الانتاجية".

وفي الختام، تم تسليم شقير "درع الوفاءِ" تقديرا لجهوده وعطاءاته.

الجمل: ثم زار وفد النقابة مقر قيادة قوى الامن الداخلي في بيروت وهنأ قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل بمنصبه الجديد، وأشاد رزق بـ"تاريخه الحافل بالإنجازات المشرفة"، واكد أن "تفانيه كان دافعا لاختياره لهذا المنصب الحيوي"، وتمنى له "دوام التوفيق والنجاح لخدمة بيروت وأمنها واستقرارها ولحماية أرزاق المواطنين والتجار والاهالي، كي تعود بيروت الى سابق عهدها المزدهر"، واكد "استمرار التعاون البنّاء بين النقابة والمؤسسات الأمنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن"، مشددا على "أهمية الأمن كشرط أساسي لاستقرار القطاع الاقتصادي وازدهاره".

وشكر الجمل الوفد الزائر، مؤكداً "استعداد شرطة بيروت للتعاون والتنسيق في سبيل حفظ الامن داخل العاصمة واحيائها".

في الختام قدّمت النقابة "درع وفاء وتقدير" للعميد الجمل عربون شكر لجهوده وتفانيه في العمل.