نبّهت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن، في بيان، الى أن "حركة الاستيراد المحتاجة لتأشيرات من الوزارات تتأثر سلباً بفعل الاضطرابات في قطاع الإدارة العامة، مضاف إليها واقع الأعطال المتكررة في "نظام نجم الجمركي"، ومشكلات تكررت مؤخرا في الربط الإلكتروني مع نظام مرفأ بيروتCAMA"، مشيرة الى ان ذلك أدى الى "تأخير في تخليص البضائع وإخراجها وضغط على الواقع المرفئي والباحات وعمليات تشغيل السفن، والمحصلة تأتي زيادة في التكاليف على الاقتصاد والمستهلك".

وكشف اليمن عن "ارتفاع ملفت بمعدل استيراد البضائع في الربع الثاني من العام الحالي، الى مستويات ما قبل الأزمة المالية في العام 2019، ما يشير الى دينامية شركاء الانتاج التجار والصناعيبن في مواكبة جهود أركان الدولة والحكومة نحو واقع افضل".

ودعا الى "ضرورة العمل سريعاً لطمأنة موظفي الإدارة العامة وفك الاضراب، عبر ملامسة المطالب والتأسيس لما فيه الصالح العام، لأن الاضراب يشل حركة التخليص الجمركي لما يزيد على 50% من الواردات التي تحتاج الى تأشيرات من وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة".

مع الإشارة الى أن رابطة موظفي الإدارة العامة دعت جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 تموز 2025 وحتى الجمعة 18 تموز 2025.