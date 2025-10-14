أعلنت نقابة “عمال ومستخدمي النقل المشترك”، التزامها قرار اتحاد النقابات للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، الصادر بتاريخ 14/10/2025، في ما خص “قرار الحكومة الجائر لحقوق موظفي ومستخدمي الشركة المشغلة لقطاع الخليوي على اثر صدور قرار الحكومة رقم ٦ القاضي بتمديد براءتي الذمة لشركتي الخليوي”.



وأكدت النقابة تأييدها قرار الاتحاد وتضامنها مع نقابة موظفي ومستخدمي المشغلة لقطاع الخليوي داعية “الزميلات والزملاء الكرام الى المشاركة الفعالة بالوقفة الإحتجاجية التي سيقيمها إتحاد النقابات للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المزرعة (الكولا) العاشرة صباح الاربعاء”.