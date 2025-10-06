المركزية - أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان الى أنها تلقت كتاباً من الاتحاد العام للصحفيين العرب، أرفقت به خطاباً موجهاً من نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر بشأن المشاركة في فعاليات الذكرى السنوية الثانية لحرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني وتنديداً بالجرائم الاسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين. وطلب ابو بكر في خطابه تنظيم وقفات تضامنية أمام النقابة أو في داخلها للتضامن مع الشعب الفلسطيني والصحافيين الفلسطينيين الذين استشهد منهم 525 واعتقل اكثر من 200 واصيب 450 بجروح. وقد حدد يوم الاربعاء 8/10/2025 موعداً للوقفة التضامنية".

أضاف البيان: "وعليه تدعو النقابة الزميلات والزملاء الى تنفيذ الوقفة في مقّرها عند الحادية عشرة والنصف في اليوم المحدد اعلاه.