المركزية- عقدت النقابة اللبنانية للدواجن اجتماعاً برئاسة رئيسها وليم بطرس، ناقشت خلاله مختلف القضايا والملفات المتعلقة بقطاع الدواجن، والعقبات التي تعترضه فضلاً عن متطلبات نهوضه وتنميته حفاظاً على القطاع والعاملين فيه، وعلى الأمن الغذائي للبنانيين.

وأعلنت في بيان بعد الاجتماع، أنها اتخذت قراراً بعقد ورشة عمل بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، للإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن في لبنان.

وفي سياق متّصل، أعلنت النقابة أن قطاع الدواجن في لبنان سجل زيادة ملحوظة في إنتاجه من الدجاج، مشيرةً إلى أن "المزارعين والمنتجين يعملون بشكل حثيث لتطوير هذا الإنتاج تحضيراً لموسم الصيف".

وأكدت أن أسعار الدواجن حالياً مستقرة، متوقعة استمرارها ضمن الهوامش الحالية خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من قدرة القطاع الكبيرة على تلبية الطلب الداخلي.

وختمت بالتأكيد على أنها تتطلع الى مرحلة من التعاون الإيجابي مع وزارة الزراعة والوزير نزار هاني من أجل الاستجابة لمتطلبات حماية وتنمية قطاع الدواجن في لبنان الذي يعتبر قطاعاً استراتيجياً وحيوياً، مشيرةً إلى أنها تعلق آمالاً كبيرة على الوزير هاني كونه متفهّماً لاحتياجات القطاع وأهميته الاستراتيجية.

