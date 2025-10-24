صدر عن رئيس بلدية ضهر الصوان مروان بو فرح البيان التالي:

"إنّ بلدية ضهر الصوان تتابع بقلق بالغ ما تمّ رصده مؤخّراً من حالات مرضيّة خطيرة تصيب الحيوانات البرّية، ولا سيّما حيوان الواوي ضمن نطاق البلدة والمحيط. وقد تمّ تسجيل حالات نفوق يشتبه بأنّها ناجمة عن مرض فتاك قد يشكّل خطراً بيئياً وصحياً في حال عدم معالجته ومتابعته علمياً.

وبناءً عليه،

تتوجّه بلدية ضهر الصوان عبر هذا البيان إلى الوزارات المعنيّة، وعلى رأسها وزارة الزراعة ووزارة الصحة والهيئة المعنيّة بالحياة البرّية، لاتخاذ الإجراءات التالية بشكل عاجل:

1. إيفاد فريق مختص للكشف الميداني على مواقع تواجد الحيوانات النافقة.

2. إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة على عينات من دماغ ومصران وكبد الحيوان البرّي للكشف عن ماهيّة المرض وتحديد طبيعة الخطر.

3. تزويد البلدية بتقرير رسمي حول النتائج والخطوات المقترحة بناءً عليها.

كما تدعو البلدية المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ الفوري عن أي حيوان بري نافق أو يظهر عليه عوارض غير طبيعية، والامتناع عن لمس هذه الحيوانات أو الاقتراب منها.

وفي ما يخص حماية الحيوانات الأليفة، توصي البلدية الأهالي بـ:

• تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب والأمراض المشتركة.

• تجنّب ترك الحيوانات الأليفة طليقة في الأحراج والأماكن المفتوحة ليلاً.

• عدم إطعام الحيوانات البرّية بشكل مباشر منعاً للاختلاط.

إنّ بلدية ضهر الصوان إذ ترفع هذا النداء إلى الجهات المختصة، تؤكّد استعدادها الكامل للتعاون واتخاذ ما يلزم من تدابير حفاظاً على السلامة العامّة وحماية البيئة والتنوّع الحيوي ضمن نطاقها.

كنعان يتحرك: وعلى الاثر، كتب النائب ابراهيم كنعان على حسابه عبر منصة "إكس": ‏"بعد اتصال رئيس بلدية ضهر الصوان المتنية وندائه حول تفشي حالات مرضية خطيرة تصيب الحيوانات البرّية في القرية ومحيطها، تواصلت مع وزيري الزراعة والصحة للاسراع في متابعة الموضوع ميدانياً وقد وعدا بالقيام فوراً بما يلزم حرصاً على الأهالي وحفاطاً على الثروة الحيوانية".