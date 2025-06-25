ما جرى من عملية عسكرية دمّرت 3 مفاعلات نووية وهم: فوردو -نظنز - وأصفهان مضحك مبكٍ. لماذا؟؟؟

بكل بساطة، منذ مجيء نظام الملالي الى الحكم في إيران عندما خلع الشاه وحلّ محله آية الله الخميني، ومنذ ذلك الحين رفع شعار:

- الموت لأميركا

- الموت لإسرائيل

- الشيطان الأكبر

- الشيطان الأصغر.

لم يكتفِ هذا النظام بذلك بل أقفل السفارة الإسرائيلية في طهران وأقام مكانها سفارة فلسطين، حيث كانت أوّل سفارة فلسطينية في العالم.

احتل مجموعة من الطلاب السفارة الأميركية في 4 تشرين الثاني (نوڤمبر) عام 1970، ودام الحصار 444 يوماً حيث كان الرئيس «رونالد ريغان» مرشحاً للرئاسة الأميركية كان قد أعلن أنه إذا انتخب رئيساً فلن يسمح للحصار ولو ليوم واحد، وهكذا أخلى الطلاب حصارهم للسفارة.

أركز على هذه الحادثة، لأنها تعطي دلالة بأنّ هذا النظام لا يفهم إلاّ بالقوة...

وهذا ما حدث عندما دمّرت الطائرات الأميركية B-2 محمّلة بصواريخ GBU57 ثلاثة مفاعلات نووية هي: -1 فوردو -2 ونطنز -3 وأصفهان.

وذلك حصل بعد انتظار وبعد نصائح وتهديدات أطلقها دونالد ترامب لإيران.

وللأسف، كل الاجتماعات التي حصلت كانت اجتماعات للكذب وتمرير الوقت لإيران لتمارس لعبتها الوحيدة ألا وهي الكذب والخداع.

عندما انتخب الرئيس ترامب رئيساً قال إنه سينهي الحروب في العالم، بدءاً بحرب أوكرانيا مع روسيا أولاً.

ثانياً: حرب غزة والصراع العربي - الإسرائيلي.

ثالثاً: حرب المفاعل النووي الإيراني.

وبالفعل، فإنّ الرئيس ترامب قال عن الحرب الرابعة التي هي لبنان: «هذا البلد الجميل لا يجوز أن تنشب حرب كل 10 أو 15 سنة، أما الحرب هذه المرة فستنتهي ونترك الشعب اللبناني الطيّب يعيش بسلام».

بالعودة الى محاسبة النفس... ماذا سيقول آية الله خامنئي لشعبه؟ وماذا سيبرّر لهم هدر الأموال بالمليارات التي صُرفت على إنشاء مفاعل نووية؟ وماذا لو صُرفت هذه الأموال على الشعب الإيراني الذي يعيش في حالات من الفقر والعوز، حيث أن %40 يحصلون على مساعدات من الدولة؟

وهل يعلم آية الله الخامنئي أن في عهد الشاه، كانت العملة الإيرانية قوية، فكل دولار يساوي 35 تومان. أما اليوم فقد أصبح كل دولار يساوي مليوناً ومائتي ألف تومان؟

هل يعلم آية الله الخامنئي أن الجيش الإيراني كان رابع جيش تسليحاً خصوصاً سلاح الطيران المزوّد بطائرات F-14 و F-15؟

هل يعلم آية الله خامنئي أن الجيش الإيراني كان الخط الأول للدفاع عن أميركا ضد الاتحاد السوڤياتي؟

وهل يعلم آية الله خامنئي أن هناك مصنع لسيارات «رينو» الفرنسية في إيران ينتج مليون سيارة سنوياً، ومصنع لسيارات «بيجو» الفرنسية ينتج مليون سيارة أيضاً، فأين أصبحت تلك المعامل؟

هل يعلم آية الله الخامنئي كم كلفت الحرب ضد العراق؟ ومَن سبّب تلك الحرب؟ وهل تبرّر كلمة «تشييع» تدمير إيران شعبها وبلادها؟

وهل يعلم آية الله خامنئي أن هناك مليون شهيد إيراني في حربه مع العراق، وهناك كلفة وصلت الى الـ1000 مليار دولار؟

بكل صراحة، لا أظن أن الشعب الإيراني سيترك النظام من دون محاسبة، وكل آتٍ قريب.

عوني الكعكي