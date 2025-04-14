المركزية- التقى وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في زيارة تعارف جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واجتمع مع وفد من نقابة الأطباء في بيروت برئاسة النقيب يوسف بخاش، وحضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وتناول البحث شؤون النقابة والأمور ذات الصلة بينها وبين الضمان الاجتماعي.

كذلك استقبل حيدر رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية الدكتور شوقي العبدالله على رأس وفد، وبحث معه في قضايا أكاديمية، إضافة إلى التعاون ما بين الوزارة والجامعة لوضع سياسات عامة برعاية وزارة العمل.

وأكد الوفد للوزير وضع الجامعة مواردها في تصرّف الوزارة.