المركزية- التقى وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه رئيس "حركة الاصلاح والوحدة" الشيخ ماهر عبد الرزاق الذي اعلن بعد اللقاء انه وضع الوزير حيدر في اجواء منطقة عكار، متمنياً تفعيل دور وزارة العمل في المنطقة عن طريق إقامة دورات تدريبية وبرامج تعليمية، داعياً الوزير الى زيارة عكار التي تعيش الحرمان منذ سنوات، وقال: لنا ملء الثقة بأن معالي الوزير سينصف المنطقة من ناحية دعم المشاريع الإنمائية .

كما استقبل حيدر رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان الدكتورة نسرين شاهين التي قالت بعد اللقاء: تناول البحث موضوع الأساتذة لجهة عدم حصولهم حتى الآن على المساعدة الاجتماعية التي أقرّها مجلس الوزراء، وتطرقنا ايضاً الى وجوب أن تلحظ سلسلة الرتب والرواتب الاساتذة المتعاقدين وأن تكون عادلة ومنصفة.

وقالت: ان وزير العمل عبّر مشكوراً عن تعاونه واستعداده للعمل على تحقيق المطالب المحقة من خلال التواصل مع المعنيين.

جمعية شركات التأمين

واستقبل وزير العمل وفداً من جمعية شركات التأمين برئاسة أسعد ميرزا الذي أطلعه على وضع القطاع في هذه المرحلة.

كما التقى وفداً من جمعية "مسار" برئاسة رانية أعين.