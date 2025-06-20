المركزية- التقى وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم سفيرة سويسرا في لبنان السيدة ماريوت فايخلت، وتم البحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

واطلع حيدر من وفد نقابة النقل والشاحنات في المرفأ برئاسة فيليب الأشقر على أوضاع هذا القطاع، ومطالب النقابة خصوصاً لجهة معالجة موضوع السائقين.

كذلك بحث في شؤون شركة طيران الشرق الاوسط مع وفد من نقابة العمال والموظفين فيها برئاسة جهاد جابر.

كما استقبل وفداً من جمعية "مصير" لحقوق الانسان وحملة "جنسيتي كرامتي" برئاسة مصطفى الشعا.

ومن زوار الوزير حيدر قنصل النيبال في لبنان محمد غزيل الذي وضعه في أجواء العمالة النيبالية في لبنان.

واستقبل وزير العمل محمد حيدر في زيارة تعارف وفداً من نقابة مصممي الغرافيك في لبنان برئاسة النقيب باتريك ناكوزي وعضوية علي كمال الدين، ارنست بعقليني، بشير نصر، فاطمة فرحات، ماغي ساسين وهبة دلال.

في البداية رحب الوزير بالوفد متحدثاً عن الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة وهي وزارة اساسية لناحية حقوق العمال والدفاع عنهم وعن قضاياهم متحدثاً عن ورشة كبيرة بدأت في الوزارة لمواجهة هذه التحديات بجميع الوسائل لا سيما اعطاء العمال والموظفين حقوقهم المهدورة وذلك بعد الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي عصفت بلبنان.

ثم تحدث النقيب ناكوزي شارحاً للوزير عن عمل النقابة واهميتها على جميع المستويات، حيث اصبح من الصعوبة بمكان ان تخلو مؤسسة او شركة او وسيلة اعلامية او اعلانية من مصمم غرافيكي، وهذه المهنة اليوم اصبحت حاجة ملحة على صعيد العمل على مستوى العالم. كما تحدث النقيب على ضرورة زيادة التقديمات وحماية العمال لا سيما على صعيد الضمان الاجتماعي وزيادة الحد الادنى للاجور، طالباً من الوزير دعم مطلب النقابة انضمام بعض من منتسبيها الى الضمان الاجتماعي ممن لا يستفيدون من اي تقديمات صحية. وقد وعد الوزير بمتابعة متطلبات النقابة على جميع الصعد.