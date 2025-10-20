المركزية- استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم النائب اللواء أشرف ريفي، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة والتطورات الأمنية في البلاد.

كما استقبل اللواء منسى النائب السابق سامر سعادة، وتناول البحث الشؤون الوطنية الراهنة ودور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار.

والتقى وزير الدفاع الوطني المفتي الشيخ خالد الصلح والسيد محمد ياسين، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة والتحديات الاجتماعية الراهنة.

كما التقى اللواء منسى رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض، وتم التداول في قضايا وطنية ومساعدات إنسانية تهمّ المؤسسة العسكرية.