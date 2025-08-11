Aug 11, 2025 2:39 PMClock
عدل وأمن
نشاط وزير الدفاع

المركزية- استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم أمين سر "لقاء مستقلون من أجل لبنان" رافي مادايان، وتم خلال اللقاء البحث في مواضيع تخص الشأن العام.
كما التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى كل من أنطوان أبو حيدر، أنور حريق والعميد جورج خوري، وجرى خلال اللقاء البحث في أمور حياتية تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
 

