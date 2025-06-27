المركزية- عرض وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم الأوضاع العامة مع النائب شربل مارون، ثم النائب رائد برو.

واطلع حيدر من وفد من نقابة الاعلام المرئي والمسموع برئاسة الاعلامية رندلا جبور على عمل النقابة، واستمع الى مطالبها ومن ابرزها ضرورة وضع آلية عملية وفعّالة لتطبيق الضمان الاختياري للعاملين في هذا القطاع، واعتماد اجراء يُلزم المؤسسات الاعلامية بإرفاق اي طلب افادة عمل لغير اللبنانيين بموافقة مسبقة من النقابة، لقاء بدل رمزي، أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، ما يعزز الدور التنظيمي للنقابة ويساهم في دعم مواردها. وقد وعد الوزير الوفد بمتابعة هذه المواضيع والمساعدة على معالجتها.