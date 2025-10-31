عقدت وزارة الزراعة - مصلحة زراعة بعلبك الهرمل، بالتعاون مع بلدية القاع، لقاء حواريا مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في مركز "المطالعة والتنشيط الثقافي" التابع لبلدية القاع.

وتحدث رئيس البلدية بشير مطر عن "أهمية المياه ودورها في القطاع الزراعي"، معتبرا أن "مياه اللبوة حق لمزارعي القاع".

وأكد "أهمية التعاونية الزراعية ودورها في توضيب الإنتاج وتصريفه"، مطالبا بـ"إنشاء بحيرات لتجمع المياه وشق طرق للوصول إلى الأراضي الزراعية".

ومن جهته، اعتبر وزير الزراعة أن "الجفاف مشكلة كبيرة"، لافتا إلى أن "المنطقة ستشهد استمراره في عام 2025""، داعيا "المزارعين إلى إنشاء زراعات متطورة تتماشى مع الظروف الحالية".

وأكد "ضرورة إنشاء سجل للمزارعين وبطاقة منطقة زراعية تكون قاعدة بيانات"، مطالبا بـ"تفعيل دور التعاونيات"، لافتا إلى "أهمية سوق الخضار وإيجاد آلية لتصريف الإنتاج".

سبقت اللقاء حملة تسجيل المزارعين في سجل المزارعين.