صدر عن ندوة "حوارات" ما يلي:

احتضنت "منطقة بيروت الرقمية" في بيروت حدثًا فكريًا تربويا ثقافيا احتماعيا حمل عنوان “قوة الاكتفاء”، ضمن النسخة الثانية من سلسلة مؤسسة ندوة (حواراتMeta Talk ) التي أطلقتها الباحثة في مهارات ما وراء المعرفة هبة سلام

وقد صدرفي نهاية الفعالية الحوارية البيان الاتي :

اجتمع 13 شخصا من ميادين مختلفة، لا سيما من مسؤولين في الجامعات في ندوة حوارية تربوية ثقافية عن "مهارات ما وراءالمعرفة"

كالتقييم الذاتي والمراقبة والتخطيط بوصفها مفاتيح لفهم الذات وبناء قيم الاكتفاء في الحياة الشخصية والمهنية.

إفتتحت الحوارية السيدة أريج القيسي التي تحدثت عن تجربتها الشخصية في مجال "الكرتشينغ" مع أحد أهم المديرين اذ ربطت الحاجة للتطور بالسعي الى الوصول الى القيم العديدة في حياتنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.



أما الدكتورة سهير الغالي فتحدثت عن أهمية تكامل أفراد المجتمع لتحقيق الاكتفاء الذاتي إنطلاقاً من self determination theory



وتحدث الاستاذ خالد الشافعي مؤسس منصة Bousala للتوجيه والارشاد المهني عن أهمية إكتشاف الذات لإختيار المهنة المناسبة لنا .



أما السيدة ألين سلام فتحدثت عن أهمية إتباع الغذاء المتكامل لتحقيق الاكتفاء الفيزيولوجي للجسم مما يتطلب إتباع نظام غذائي واعي بعيدا من ال emotional eating



أما المهندسة سهى منيمنة تحدثت عن أهمية التنظيم المدني لتحقيق الاكتفاء المجتمعي من خلال إنشاء تعاونيات سكنية بدعم من صندوق "إئتمان الأراضي المجتمعي"



وناقش الدكتور فراس عيتاوي منظور الاكتفاء الذاتي من منطلق تربوي من خلال بناء الإنسان المنتج مشددا على أهمية التعلم القائم على المشاريع لتنمية التفكير النقدي وهذا ما ستركز عليه المناهج الجديدة



أما السيدة نورا المرعبي فتحدثت عن كيف أنها واجهت تحديات عديدة وثقافات متعددة

و "تقاليد ضيعتا" لتحقيق ذاتها و بالتالي الوصول الى الإكتفاء الذاتي مشددة على أهمية العمل التعاوني .



أما السيدة أنجي عطروني فتحدثت عن تجربتها القاسية مع وفاة إبنها البكر كريم مما دفعها لدعم المجتمع لتحقيق الاكتفاء من خلال تأسيس جمعية "إنت كريم"



وقالت السيدة مهى جعف كيف أنها اصرت على ًتحقيق هدفها لتصبح كاتبة محتوى رقمي ومنظمة ندوات ومعارض علمية إضافة إلى عملها كمشرفة تربوية



أما المحامي مرهف عريمط فتحدث عن أهمية لحظة من لحظات التأمل ليكتشف انه أصبح يطور نفسه أكثر مما جعله يحقق الاكتفاء الذاتي

أما السيد فادي بدر فتناول أهمية "نسج التفاصيل: في قصتك في خطابك لكي تصل إلى قلب الجمهور



وشددت السيدة آية سلام على أهمية ضبط الصورة المثالية التى نتابعها في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا صورة الأم المثالية التي أصبحت تشكل نقصا بداخلنا و صراعات تعيق تحقيق الاكتفاء الداتي

أما السيد نبيل حمود فتوجه برسالة فلسفسة للاكتفاء و هو أن لا نكتفي بما نفكر به فقط ,

وتحدث السيد حسين سلام عن ، كيفية تحوّله إلى مساحة تفاعل إنساني عميق

وفي ختام اللقاء، تحدثت هبة سلام عن تجربتها الخاصة موجهة دعوة إلى كل من يسعى ويدرك أن الاكتفاء الحقيقي ينبع من عمق الانتماء إلى الذات.

ووجّهت سلام شكرها إلى كشافةالتربية – مفوضية بيروت على المساهمة في تنظية هذه الحوارية .