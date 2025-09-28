نظمت مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل في مركز شعت الزراعي، وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وبلدية شعت، ورشة عمل تحت عنوان "الزراعة في الخريف: إدارة، إنتاجية، واستدامة"، ضمن إطار برنامج الإرشاد الزراعي الذي تنفذه وزارة الزراعة.

شارك في الورشة حوالي 30 مزارعاً، وفاعليات بلدية واختيارية ونقابية واجتماعية.

وافتتح الورشة رئيس مركز شعت الزراعي حسين محمد الحاج حسن، مرحباً بالحضور وتوجه بالشكر إلى وزير الزراعة الدكتور نزار الهاني مباركا له "تشكيل المجلس الزراعي الأعلى في لبنان برئاسته، وحرصه على الشفافية والحوكمة".

ودعا كل من لم يسجل في سجل المزارعين إلى أن "يسارع فورا للتسجيل، لما لهذه الخدمة من أهمية وفائدة للمزارع".

بدوره حث رئيس بلدية شعت شحادة الحاج حسن المزارعين على "المشاركة الدائمة في مثل هذه النشاطات والندوات الإرشادية المفيدة والهادفة".

واستعرض المهندس حسام الحاج سليمان أهمية "ترشيد استخدام مياه الري، خاصة في ظل التغيرات المناخية السائدة".

وقدم المهندس علي جعفر عرضا مفصلا عن ترشيد استخدام الأسمدة، وكيفية أخذ عينات تربة، وتحليل فحص التربة.

بدورها، قدمت المهندسة فاطمة المسلماني لمحة عن الزراعات الشتوية من حيث التحضير، وأفضل الأساليب التي يجب اتباعها، وخاصة بالنسبة لزراعة القمح كونها زراعة أساسية في المنطقة.

وشددت التوصيات على ضرورة "تنظيم المزيد من هذه النشاطات الإرشادية وتعميمها على كافة مناطق بعلبك الهرمل لتحقيق الاستفادة القصوى من إرشاد اكبر عدد ممكن من المزارعين للنهوض بهذا القطاع، وتعزيز الدعم الفني والمادي من وزارة الزراعة في المشاريع المقبلة.