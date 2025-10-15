المركزية - تعرض رجل الأعمال الأميركي، من أصول لبنانية، إيدي جواد، مالك عدد من محطات الوقود في ولاية ميشيغان لإطلاق نار صباح الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة بأن الحادث وقع في منزل جواد الفخم، بحسب تعبيرها.

وقد باشرت فرق التحقيق جمع الأدلة من موقع الجريمة.

وأشار مكتب شريف المقاطعة إلى أن المشتبه بهم فرّوا من المكان بسيارة داكنة اللون، فيما لم تكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول التحقيق.

بحسب وسائل إعلام أميركية، يُعرف إيدي جواد كرجل أعمال يمتلك نحو عشرين محطة وقود في جنوب شرقي ولاية ميشيغان، وقد ظهر إخيراً في إحدى القنوات المحلية خلال اجتماع في بلدة ماكومب، حيث عبّر عن رفضه لمشروع إنشاء محطة وقود جديدة تابعة لشركة "شيتز"، مؤكداً أن "ألفاً من السكان يعارضون هذا المشروع". وقد أخرج جواد من الاجتماع في ذلك الوقت بعد أن رفع صوته بوجه أعضاء اللجنة ورفض مغادرة القاعة.

إلى ذلك، أوضح شريف المقاطعة أنتوني ويكرهام أن التحقيقات تشير إلى احتمال وجود أكثر من مهاجم واحد، وأن جواد لا يعرف هوية أيّ منهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الضحية أطلق النار رداً على المهاجمين ويتعاون حالياً مع الشرطة.

وطلبت السلطات من أي شخص يمتلك معلومات أو تسجيلات من كاميرات المراقبة تتعلق بالحادث التواصل مع مكتب الشريف.