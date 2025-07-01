نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قوله "سألتقي الأسبوع المقبل الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين في البيت الأبيض".

وتابع نتنياهو "سأناقش عدداً من الملفات مع الرئيس ترامب قبل التوصل لاتفاق التجارة إضافة إلى أمور أخرى".

وفي سياق متصل، أكد مصدر إسرائيلي لقناة (مكان)، مساء أمس، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيتوجّه الأحد المقبل إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث من المقرر أن يجتمع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين، في زيارة هي الثالثة له منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والرابعة منذ اندلاع الحرب.

وأشارت مصادر في الإدارة الأميركية إلى صحة المعلومات المتعلقة بالزيارة، التي تأتي في وقت تكثّف فيه واشنطن جهودها للدفع نحو "صفقة كبرى"، تشمل إنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن المحتجزين، وتعزيز مسار التطبيع مع دول عربية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد صرحت مؤخرًا بأن نتنياهو أعرب عن رغبته في زيارة واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد موعد رسمي حينها.

وفي اليوم نفسه، نشر نتنياهو مقطع فيديو قال فيه: "النصر يفتح نافذة لفرصة تاريخية لتوسيع اتفاقيات السلام، إلى جانب الإفراج عن أسرانا. إنها فرصة لا يجوز إضاعتها، ولا حتى ليوم واحد".