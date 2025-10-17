قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير اسم الحرب الدائرة في غزة من "حرب غزة" إلى "حرب النهضة" أو "حرب القيامة"، فيما يُنتظر أن تصوّت الحكومة الإسرائيلية الأحد المقبل على التسمية الرسمية الجديدة، التي قد تُعتمد تحت اسم "حرب البعث".

ويأتي هذا التغيير في إطار مسعى الحكومة لإضفاء طابع أيديولوجي على العملية العسكرية المستمرة منذ أشهر.

وأطلقت إسرائيل اسم "السيوف الحديدية" على حرب غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

اختير الاسم ليعكس، وفق الرواية الإسرائيلية، "القوة والحسم" في الرد العسكري، وجرى استخدامه في جميع البيانات الرسمية ووسائل الإعلام العبرية في الأسابيع الأولى من الحرب.