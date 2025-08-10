Aug 10, 2025 10:28 PMClock
نتنياهو يأمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، عزمه على "إنهاء الحرب سريعًا"، مشيرًا إلى أنه أصدر أوامر للجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة.

وأوضح نتنياهو أن قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر "حاسم في القضاء على حماس"، مؤكدًا أن شروط الحركة للتوصل إلى اتفاق تُعد "شروط استسلام" لا يمكن القبول بها. وشدّد على أن المعاقل الأخيرة لحماس، وفي مقدمتها مدينة غزة، ستكون هدفًا مباشرًا للجيش، وأن الهدف هو "القضاء على الحركة لا تخليدها".

وكشف نتنياهو أن إسرائيل ستفرض سيطرة أمنية على قطاع غزة، مع إقامة حكم مدني بديل لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية، متوعدًا بمفاجأة الحركة بـ"طرق شتى" وبامتلاك القدرة على إنهائها.

