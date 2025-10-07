قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّ إسرائيل "تقترب من نهاية الحرب في غزة"، مؤكداً أنّها "خرجت من السابع من أكتوبر الرهيب كأقوى قوة في الشرق الأوسط".

وفي مقابلة مع بودكاست أميركي، أشار نتنياهو إلى أنّ إسرائيل حطّمت حركة حماس، رغم أنّها "لم تُهزم بعد بالكامل"، مضيفاً: "سنصل إلى ذلك قريباً. ما بدأ في غزة سينتهي في غزة مع إطلاق سراح الرهائن ونهاية حكم حماس".

وأضاف نتنياهو: "واجهنا حزب الله وسوريا ودمّرنا البرنامج النووي الإيراني، وهزمنا أعداء الولايات المتحدة الذين كانوا يسعون لتطوير صواريخ باليستية برؤوس نووية"، محذراً من أنّ إيران تطور حالياً صواريخ عابرة للقارات بمدى يصل إلى 8000 كيلومتر، وقال: "إذا زادت إيران مدى صواريخها 3000 كيلومتر إضافية، فستصبح نيويورك وواشنطن في مرمى أسلحتها النووية".

ولفت إلى أنّ إسرائيل طوّرت بعضاً من أكثر الأسلحة الهجومية تطوراً في العالم وشاركتها مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ محادثاته الخاصة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ودية جداً"، رغم أنهما "لا يتفقان على كل شيء".

وختم نتنياهو بالقول: "يجب إنهاء حرب غزة، وآمل أن ننجز ذلك قريباً بمساعدة الرئيس ترامب".