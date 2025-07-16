دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الدروز في إسرائيل لعدم عبور الحدود إلى سوريا بسبب خطورة الوضع، في وقت توعد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوجيه ضربات موجعة إلى دمشق.



وقال نتنياهو مخاطبا الدروز الإسرائيليين: "لا تعبروا الحدود إلى سوريا"، مضيفا "أطلب منكم – عودوا إلى منازلكم، دعوا الجيش يقوم بعمله".

وشدد على أن الوضع في جنوب غرب سوريا "خطير للغاية".

من جانبه توعد كاتس سوريا بتوجيه ضربات مؤلمة، قائلا: "لقد انتهى وقت الرسائل في دمشق، الآن ستأتي الضربات الموجعة".

وأبرز: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة في السويداء لتدمير القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها الكامل".

وأوضح موجها حديثه للدروز في إسرائيل: "إخواننا الدروز في إسرائيل، يمكنكم الوثوق بالجيش الإسرائيلي لحماية إخوتكم في سوريا. رئيس الحكومة نتنياهو وأنا كوزير للدفاع أخذنا على عاتقنا هذا الالتزام، وسنفي به".

وأضاف كاتس، في وقت لاحق، أن "الضربات المؤلمة بدأت في دمشق".