اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حققت انتصاراً تاريخيا على إيران، مشيراً إلى أن إسرائيل تدخلت في إيران باللحظة المناسبة.

وأضاف موجهاً كلامه للإسرائيليين في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء “حققنا نصرا تاريخيا وهذا النصر سيبقى لأجيال”.

كما أشار إلى أن إسرائيل دمرت الكثير من منشآت إيران النووية، بالإضافة إلى تدمير عشرات المصانع العسكرية.

وأكد أنه “يجب أن نكمل حملتنا على المحور الإيراني ونهزم حماس ونعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات من غزة”.

وشدد نتانياهو أنه سيحبط “أي محاولة” لإيران لإعادة بناء برنامجها النووي.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه “لم يكن لإسرائيل صديق أفضل من ترامب في البيت الأبيض”.