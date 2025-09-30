أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من عشرين نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وذلك في بيان مصور من واشنطن.

وقال نتنياهو في فيديو نشره على صفحته في “إكس”، الثلثاء: “لقد كانت زيارة تاريخية. بدلا من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور، ونجحنا في عزلها”.

وأضاف نتنياهو: “الآن، يضغط العالم أجمع على حماس لقبول الشروط التي وضعناها مع ترامب، لإعادة جميع الأسرى”، حسبما نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” الذي نشر الفيديو أيضا.

وتابع قائلا: “سنعارض قيام دولة فلسطينية، لأن ذلك سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب”.

https://x.com/i/status/1972811715294507360