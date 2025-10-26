Oct 26, 2025 2:18 PMClock
نتنياهو: سياسة إسرائيل الأمنيّة بيدها فقط

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنّ "إسرائيل دولة ذات سيادة، والعلاقة مع أميركا شراكة".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل مستقلّة وسياستنا الأمنية بيدنا، ونحن من سيحدد أي قوات غير مقبولة لنا بشأن القوات الدولية، ورؤيتنا للقوة الدولية مقبولة من قبل الولايات المتحدة"، وتابع: "لا نطلب موافقة أحد للرد على الهجمات ضدنا، وغير صحيح أن الإدارة الأميركية تسيطر عليّ وتملي على إسرائيل سياستها الأمنية". 

كما قال: "سياستنا الأمنية بأيدينا، ولن نتحمّل الهجمات ضدنا وسنردّ وفق تقديرنا كما رأينا في لبنان وأخيراً في غزة". 

