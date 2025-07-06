أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، رفضه للتعديلات التي اقترحتها حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن "التعديلات التي تقدمت بها حماس على الاقتراح القطري، والتي وصلت ليلة الجمعة، غير مقبولة من قبل إسرائيل".

كما أضاف البيان أن نتنياهو أصدر تعليماته لقبول الدعوة لإجراء محادثات وثيقة مع مواصلة المفاوضات حول إعادة الرهائن بناء على الاقتراح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل.

ومن المقرر أن يغادر فريق التفاوض إلى قطر الأحد لإجراء المحادثات.

وكانت حماس قد أعلنت الجمعة استعدادها لبدء محادثات فورية بشأن الاقتراح الذي ترعاه الولايات المتحدة.