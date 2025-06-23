أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، أنّ منشأة فوردو تضررت بشدة ونطاق الضرر لم يعرف بعد.

وقال: "الحملة العسكرية في إيران لن تنتهي إلّا بتحقيق الأهداف ولن نفعل أكثر ممّا هو مطلوب".

واعتبر أنّ إسرائيل باتت "أقرب إلى تحقيق أهدافها" في إيران بعد الضربات الأميركية، موضحًا أنّ "إسرائيل تقترب من هدفها بتدمير البرنامجين النوويّ والصاروخيّ الإيرانيين".

واذ اعتبر انه لا يوجد حزب الله ليساعد حماس ولا إيران لتساعدهم، قال:" حققنا مع أميركا إنجازات غير مسبوقة وأشكر الصديق دونالد ترامب وسنفعل كل شيء لتأمين مستقبل إسرائيل".