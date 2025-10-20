جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، كلامه بأنه أنجز المهمة وأعاد الرهائن، في إشارة منه إلى اتفاق وقف النار في غزة.

7 جبهات

وأضاف في كلمة أمام الكنيست، أن إسرائيل حاربت في 7 جبهات للنهوض، مؤكداً أن المهمة لم تنته بعد.

كما أعاد التذكير بالتزام حكومته بإعادة رفات كل الرهائن، معتبراً أن الصفقة لم تكن مطروحة على الطاولة في كل مراحل الحرب، بحسب تعبيره.

وقال نتنياهو إنه لو خضع لدعوات وقف الحرب سابقاً لانتهت بانتصار حماس، معتبراً أن الضغط أجبر الحركة على الموافقة على الصفقة.

وعن المنجزات، اعتبر نتنياهو أن إسرائيل سيطرت على كل معابر غزة، ودمرت بنية تحتية عسكرية لحماس، مؤكداً أن القوة العسكرية والحكومية للحركة سيتم تصفيتها.

أيضاً رأى نتنياهو أن إسرائيل أزالت تهديد إيران وأذرعها، ووصلت لقمة جبل الشيخ بسوريا وسماء طهران.

إلى ذلك، عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واتهم حركة حماس بخرق اتفاق وقف النار حينما قتلت جنديين أمس، معلناً تطويق الحركة من كل الجهات، وفق تعبيره.

أيضاً ذكر نتنياهو أن حماس أدركت القوة الإسرائيلية بعد رد تل أبيب أمس على خرقها لوقف النار، بحسب قوله.

وقف النار والرهائن

وكان اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الحالي، وفق خطة عرضها سابقا الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي من القطاع الفلسطيني، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى غزة.

لكن وسط التطورات الميدانية الأحد، واتهامات بخرق الهدنة بين الطرفين، أعلن الجانب الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الغذائية والطبية، واستمرار غلق معبر رفح الحدودي مع مصر، فضلاً عن غلق معبري كرم أبو سالم والعوجة. قبل أن يعود هذان المعبران إلى العمل اليوم الاثنين.

أما الرهائن، فأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثمان أحد الرهائن في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (1700 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد انتشال الرفات أمس الأحد.

المصدر: العربية