أعلنت الأمانة العامّة في جامعة القدّيس يوسف في بيروت، انتهاء الانتخابات الطلاّبيّة للعام الأكاديميّ 2025 -2026 في بيروت والمناطق، "وجرت في أجواء إيجابيّة انعكست في نسبة الإقبال على المشاركة وقد بلغت 85.14% بحسب القانون النسبيّ".

وأشارت إلى أن "الجامعة تعتمد التصويت الإلكترونيّ منذ سنوات، وعلى غرار السنوات السابقة تمّ الاقتراع من بُعد، أيّ أن الطالب يقترع من منزله أو أي مكان آخر، ولا ضرورة لحضوره إلى الجامعة. وعقدت جلسة فرز الأصوات بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، والأمينة العامة للجامعة البروفسورة ندين رياشي حداد، ومديرة دائرة الحياة الطلاّبية غلوريا عبدو، وأعضاء المكتب الانتخابيّ لجميع الكليّات، ومندوبي اللوائح وفريق تقني من دائرة المعلوماتية الخاصة بالجامعة.

يمكن الاطلاع على أسماء الفائزين موزّعة بحسب الأحرام والكليّات في الملف المرفق (pdf) كما تتوّفر النتائج على الموقع الإلكتروني للجامعة.