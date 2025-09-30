شدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، على أن "لا أحد باستطاعته تغييب السلطة الفلسطينية".

وقال أبو ردينة، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية": "لن يستطيع أحد تغييب السلطة الفلسطينية عن مستقبل الدولة الفلسطينية".

وأضاف: "الذرائع الإسرائيلية لعدم الاعتراف بدولة فلسطين واهية"، مبرزا "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام الإقليميين".

وأبدى أبو ردينة ترحيبه "بالجهد العربي الذي أفضى إلى خطة ترامب"، مشيرا إلى أننا "أمام مفترق طرق دقيق وخطير وكل التعويل على التنسيق العربي".

وتابع: "الأولوية الآن وقف الحرب وإنقاذ سكان غزة من الجوع والتهجير.. ونريد الحفاظ على غزة من أجل الحفاظ على الدولة الفلسطينية".

ودعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، حماس إلى "عدم وضع العراقيل أمام مسار إنهاء الحرب على غزة".