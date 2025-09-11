بدأت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بمنع الصينيين الحاصلين على تأشيرات سارية من الانضمام إلى برامجها، ما يُبرز تصاعد ​سباق الفضاء​ بين القوتين المتنافستين.

وأكدت الوكالة الحكومية الأميركية هذا التحول في السياسة الذي كانت "بلومبيرغ نيوز" أول من كشف عنه.

واوضحت بيثاني ستيفنز، المسؤولة الإعلامية في الوكالة، إن "ناسا اتخذت إجراءات داخلية تتعلق بالصينيين، بما يشمل تقييد الوصول المادي والأمن السيبراني إلى منشآتنا وموادنا وشبكاتنا، لضمان أمن عملنا".

وبحسب "بلومبيرغ"، سُمح سابقاً لصينيين بالعمل كمتعاقدين أو طلاب يُساهمون في الأبحاث، ولكن ليس كموظفين. لكن في 5 سبتمبر الجاري، أبلغ عدد من الأفراد "بلومبيرغ" طالبين عدم الكشف عن هوياتهم بأنهم مُنعوا فجأة من الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومن المشاركة في الاجتماعات الشخصية.